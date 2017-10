De ce o vânează Ramona Gabor pe Adelina Pestriţu prin cluburi

De ce o vânează Ramona Gabor pe Adelina Pestrițu prin cluburi

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a aflat că rivala ei nu mai vine în juriu la „Miss ASE”, Ramona Gabor a declinat invitația, sub pretextul că are avion a doua zi de dimineață.Sora Monicăi Gabor a mers însă să se distreze într-un alt club, unde a băut până în zori, cu prietena ei Marinela Avădani și câțiva băieți cu potențial.După ce a aflat că e împreună cu Gabi Bădălău, Ramona Gabor încearcă să dea ochii cu Adelina Pestrițu pentru o discuție mai „serioasă”.Părăsită de Gabi Bădălău, după ce acesta a aflat de povestea cu bulgarul, Ramona Gabor nu are liniște. De când au apărut în presă informații că fostul ei iubit a început să iasă cu Adelina Pestrițu, sora Monicăi o vânează, la propriu, pe brunetă prin cluburile bucureștene, căutând sămânță de scandal. Cel mai elocvent exemplu s-a petrecut săptămâna trecută. Ramona a aflat că fosta lui Vârciu va fi în juriu la „Miss ASE”, din Princess Club, și atunci când a primit și ea această propunere a acceptat pe loc, fără a pune niciun fel de condiții, doar-doar va fi la aceeași masă cu Adelina.În ultimul moment, vedeta Kanal D i-a anunțat pe organizatori că nu mai poate veni, pentru că are un job la Timișoara. Vestea a ajuns și la urechile Ramonei. Când a aflat, sora Monicăi a sunat să anunțe că nici ea nu poate onora invitația, pentru că are avion a doua zi, dis-de-dimineață. Informația a bulversat într-o oarecare măsură un tabloid, care s-a și grăbit să titreze că Ramona a plecat în America! Moldoveanca era însă bine-mersi în alt club, unde amica ei Raluca Dumitru își serba ziua de naștere. Nu a stat însă nici acolo foarte mult. După circa două ore, sub pretextul că a doua zi se trezește foarte devreme, Ramona a luat-o pe buna ei prietenă Marinela Avădani și au mers într-o discotecă din zona Agronomie, acolo unde fetele erau aștep-tate, pentru un job, de câțiva băieți cu dare de mână și cu chef de dis-tracție. Ramona nu a mai ținut cont de timp și a pierdut șirul paharelor, părăsind clubul spre dimineață.