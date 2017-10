De ce nu se mărită Corina Bud?

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Corina Bud are o relație de aproape 20 de ani cu afaceristul Nelu Bud, dar nici nu vrea să audă de nuntă. Deși la începutul anului au existat zvonuri că cei doi, părinți ai unui copil, au decis să facă marele pas, dar artista a infirmat rapid zvonurile.Nu numai că nu se grăbește să îmbrace rochia de mireasă, dar Corina nici nu vrea să audă de nuntă. Întrebată când are de gând să se mărite, cântăreața a avut o reacție cel puțin ciudată.„Putem să vb despre clipul meu? Mulțumesc?”, le-a spus ea jurnaliștilor de la emisiunea Click!, de pe Prima TV.În plus, se pare că artista nu vrea să se mărite pentru că nu crede în acte și e puțin superstițioasă, așa că preferă să evite subiectul cu totul, scrie click.ro.