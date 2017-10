De ce încetează brusc relaţiile sexuale?

De ce încetează brusc relațiile sexuale?

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Viata de cuplu inseamna, implicit, relatie sexuala. Insa, in timp, pot aparea probleme precum plictiseala, scaderea libidoului (din diverse motive) sau rutina. De ce inceteaza cuplurile sa faca sex? Relatia sexuala, un bun comun La inceput, relatia sexuala este minunata si plina de iubire. Ea este foarte dispusa sa faca sex, iar el ii ofera multa dragoste, fiecare hranind nevoile celuilalt. Dupa cativa ani insa… barbatul devine tot mai preocupat de vanatul-pranzului, iar femeia de aparatul-cuibului si, de aceea, sexul si iubirea par sa dispara simultan. Barbatii si femeile sunt in egala masura raspunzatori de viata sexuala buna sau rea pe care o au, dar adesea fiecare da vina pe celalalt cand lucrurile merg prost. Viata de cuplu presupune comunicare, respect reciproc, apropiere sufleteasca si, in plus, intimitate fizica. Desigur ca la baza vietii sexuale sta un instinct, dar fiecare dintre noi are propriul nivel energetic si diferite intensitati ale impulsului sexual, altfel spus ale libidoului. De aceea, nu este de mirare ca in viata sexuala a oricarui cuplu exista suisuri si coborasuri, momente “fierbinti”, dar si momente de stagnare. Inca din anul 1953 s-au facut numeroase studii privitoare la viata sexuala in cuplu iar, in urma acestora, niciun sociolog nu a reusit sa raspunda la intrebarea: “De cate ori este normal sa facem sex intr-o saptamana?”. Si, totusi, s-a constatat ca doar in primul an de casnicie cuplurile se intalnesc in pat de trei ori pe saptamana si, odata cu trecerea timpului, frecventa acestora scade. Citeste mai departe