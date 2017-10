De ce îl ameninţă Daniela Crudu pe Mihai Costea

De ce îl amenință Daniela Crudu pe Mihai Costea

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Crudu este hotărâtă să pună capăt relației pe care o are cu Mihai Costea în cazul în care fotbalistul nu ține cont de dorința sa. Pentru a-i face pe plac fotbalistului de la Steaua, Daniela și-a dat demisia din cadrul emisiunii „Un show păcătos”, unde era asistenta lui Dan Capatos. În aceste condiții, Cruduța așteaptă ca și Mihai Costea să pună relația lor mai presus decât locul de muncă.Olteanul, care nu mai este demult om de bază în prima echipă a Stelei, este dorit de echipa ucrainiană Vorskla Poltava. Nilă ar fi tentat să plece, sperând că astfel și-ar putea relansa cariera. Dar se pare că logodnica sa nu este de acord ca el să plece din țară. Mai mult, este hotărâtă să rupă relația dacă Mihai pleacă din țară.„Cei de la Vorskla îl urmăresc pe Costea pentru că e oarecum tânăr, are doar 24 de ani, iar antrenorul dorește fotbaliști pe care să-i formeze el. Mihai este pe placul tehnicianului Svystun, are viteză și șutează foarte bine, sunt dispuși să dea și 300.000 de euro Stelei”, au dezvăluit surse ProSport, citate de libertatea.ro.Singurul impediment pentru realizarea mutării este logodnica sa. Daniela Crudu i-a transmis că va pune punct relației dintre ei pentru că nu vrea să renunțe la noul său loc de muncă: „Daniela i-a spus că dacă el va pleca din București, relația se va termina. Ea nu e dispusă să renunțe la contractul pe care îl are acum și să meargă alături de el. Vrea să își facă un viitor în televiziune. Dacă dorește să rămână împreună, atunci Costea să rămână la Steaua sau la o altă echipă din București, altfel nu”, completează sursa citată anterior.Chiar dacă stelistul Nilă i-a distrus cariera în televiziune la începutul anului, Daniela Crudu a revenit în forță la tv. Are o emisiune în fiecare duminică, de unde câștigă lunar 5.000 de euro, dar va avea și un contract pe timpul verii, care-i va rotunji veniturile cu încă 3.000 de euro.„Am văzut că e la modă să fii casnică”, spunea ea, recent, la Antena 2, dar se pare că nici ea nu a fost prea convinsă de acest aspect. Cruduța a revenit pe sticlă mai radioasă ca niciodată, semn că este fericită, atât de plan personal, cât și financiar.