De ce fac sex unii bărbaţi în timp ce dorm

De ce fac sex unii bărbați în timp ce dorm

Ştire online publicată Joi, 27 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr tot mai mare de bărbați suferă de un sindrom care îi împinge să facă sex în timpul somnului, fără a realiza ce se întâmplă. A doua zi, când află despre "aventurile" lor nocturne, ei susțin că nu își amintesc nimic.Apărută în anii 1990 și adusă în atenția publicului în 2003, odată cu apariția Jurnalului de Psihiatrie din Canada, unde a fost clasificată ca o formă de parasomnie (la fel ca mersul în somn, vorbitul, spălatul pe dinți, chiar aspiratul în timpul somnului), sexsomnia continuă să facă noi victime. Daily Mail publică un articol despre mai multe cupluri din Marea Britanie care s-au confruntat cu această problemă.Dan Sayer (24 de ani) suferă de sindromul sexsomniei. În timp ce doarme, el se apropie de soția sa, Anita (29 de ani), și începe să o atingă, după care, uneori, trece la o partidă de sex în toată regula. "Este deranjant câteodată, mai ales când am avut o zi grea la muncă și trebuie să mă trezesc devreme, caz în care încerc să-l trezesc sau îl împing spre cealaltă parte a patului", a declarat Anita."Oamenii fac glume pe seama acestui lucru, dar este ceva care mă deranjează. Mă trezesc, mă uit la Anita și îmi dau seama după modul în care mă privește că am făcut din nou asta. Sincer, nu-mi amintesc nimic și nu îmi place faptul că o supăr, dar nu pot controla așa ceva", susține Dan, care locuiește în Waldersdale, Kent, și lucrează, la fel ca soția sa, ca director de vânzări. "De obicei mă trezesc la timp din somn, destul de surprins de ceea ce fac", a continuat el.Prima experiență de acest gen a fost plăcută pentru Anita, ea mărturisind că s-a bucurat de atenția soțului ei, dar că a doua zi, când a deschis subiectul despre "aventura" de o seară înainte, acesta nu își amintea nimic, fapt care a îngrijorat-o. "A avut și tupeul de a-mi spune că eu l-aș fi instigat", povestește Anita.Cei doi susțin că, în cazul în care acest lucru ar pune în pericol relația lor, Dan va fi nevoit să urmeze un tratament, până atunci Anita sperând că îmbrâncelile o vor ține departe de sexsomnia de care suferă soțul său.Acesta este doar unul dintre cazurile din ce în ce mai dese de bărbați care suferă de sexsomnie. La începutul acestui an, Stephen Lee Davies (43 de ani), din Pembrokeshire, a fost acuzat că a violat o minoră care s-a urcat în patul său în timp ce dormea. El a scăpat de acuzații, fosta sa soție și alte partenere din trecut ale acestuia depunând mărturie că bărbatul suferă de sexsomnie și că au avut numeroase partide de sex în timp ce el se afla în somn. Un alt bărbat, Darren Greenwood (33 de ani), din Bethnal Green, Londra, a scăpat de închisoare anul trecut după ce a hărțuit sexual o femeie pentru că a dezvăluit în timpul procesului că a avut momente de parasomnie în trecut.Kevin Morgan, psiholog și director al Centrului de Cercetare a Somnului Clinic din Loughborough, consideră că somnul poate avea același efect precum drogurile sau alcoolul asupra unor persoane: "La fel cum abuzul de alcool sau de droguri poate cauza pierderea inhibițiilor, și somnul poate duce la acest lucru. Dar nu îți schimbă comportamentul în întregime", a declarat acesta.