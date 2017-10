De ce e bine să ai penis circumcis?

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

E adevarat ca un penis circumcis poate ajuta la prevenirea cancerului si este mult mai curat? Probabil cel mai vechi ritual sexual Taierea pielii preputului este probabil cel mai vechi ritual sexual. Se crede ca isi are originile in religie, ca previne masturbarea tinerilor sau ca mentine curatenia. Unii experti sexuali spun ca e mult mai usor pentru un barbat circumcis sa-si amane ejacularea sau ca aceasta previne cancerul cervical. Mitchell Beazley, autorul cunoscutei carti "The Joy of Sex", are un punct de vedere interesant asupra acestei chestiuni. El crede ca o buna igiena poate fi mentinuta si spalandu-ti penisul si ca nu ar exista o dovada palpabila ca circumcizia ar preveni cancerul sau ca ar ajuta barbatii sa ejaculeze mai greu. Beazley, de asemenea considera nedreapta procedura de circumcizie aplicata unor copii care nu pot alege intre a avea sau nu un penis circumcis. Singura diferenta esta ca preputul are terminatii nervoase care cresc tensiunea sexuala, dar un barbat cu un penis necircumcis se comporta in timpul unui act sexual ca si un barbat cu penisul circumcis, pielea preputului tragandu-se oricum la baza capului penisului. Ce cred femeile despre un penis circumcis? Femeile au pareri diferite despre actul sexual si despre aspectul penisului. Unele femei gasesc un penis circumcis mult mai placut, pielea preputului fiind neatragatoare, chiar feminina. Altora le place sa vada cum pielea preputului dezvaluie capul penisului. Daca ai un penis necircumcis si intalnesti o femeie care prefera penisul circumcis, nu trebuie sa-ti faci griji, pentru ca poti trage pielea preputului, aratand capul penisului in toata splendoarea lui. Este un pic mai dificil pentru barbatii circumcisi daca intalnesc o femeie care nu agreeaza asta. Conform lui Mitchell Beazley, rolul cel mai probabil al preputului este de a raspandi un miros care denota starea de excitare a barbatului si nu cel de a mari sensibilitatea penisului atunci cand o femeie il stimuleaza cu gura si cu limba. Citește mai departe