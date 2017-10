De ce au fugit frumoasele Constanţei de la Miss Universe

De ce au fugit frumoasele Constanței de la Miss Universe

Caravana „Miss Universe poți fi chiar tu!” s-a aflat, pentru două zile, la Constanța, în week-end-ul pe care tocmai l-am încheiat. În prima zi de preselecții, din zecile de aspirante la titlul care deschide porți nebănuite, doar vreo 20 au avut acces la ședințe foto. „Și doar una singură promite ceva”, ne-a declarat Valentina Ionescu, director program Miss Universe România. Poate dacă ar fi fost vorba doar de plimbarea „fizicului” prin fața aparatelor foto mai era cum era, dar așa, când trebuie să-ți etalezi și cunoștințele de limbă română, bașca limbă engleză, lucrurile se complică. „Baza preselecției o constituie interviul, care poate dura și până la jumătate de oră și din care vrem să ne dăm seama dacă viitoarea Miss Universe are fluența dialogului. De asemenea, în urma selectării, va trebui să scrie un eseu în limba engleză prin care s-o convingă pe Miss Universe 2010, Ximena Navarrete, să vină în România”, ne-a explicat directorul de program. Iar „moțul” pentru participante este corectarea următoarei fraze: „Vreau să ști decât un lucru care ți la-m m-ai spus și ași vrea să ți minte mereu: Filmele cu monștrii nu sunt pentru copiii!”. S-ar părea că aceasta este și explicația faptului că ieri, 27 februarie, cosânzenele Dobrogei nu s-au mai înghesuit la preselecție. Întrebată dacă nu cumva sunt cam pretențioși organizatorii, având în vedere că este totuși un concurs de frumusețe, și nu unul de inteligență, aceeași interlocutoare a afirmat că a deveni vedetă peste noapte presupune foarte multe riscuri, inclusiv acela de a te face de rușine când deschizi gura. „Pentru a ne putea prezenta onorabil la finala internațională din luna septembrie, care anul acesta va avea loc la Sao Paolo, în Brazilia, avem foarte puțin timp la dispoziție să transformăm o tânără româncă frumoasă, într-una inteligentă și foarte stilată și atentă cu toate mișcările pe care le va face în cantonamentul de trei săptămâni ce succede marea finală”. „Sunt visul împlinit al mamei mele“ Spre exemplificarea pretențiilor emise mai sus, am stat de vorbă cu Miss Universe România 2010, Oana Paveluc, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic „Remus Răduleț” din Brașov. O tânără obișnuită, foarte atentă cum vorbește, dar care ne-a mărturisit că succesul ei se datorează în exclusivitate mamei ei, de profesie psiholog. „Înaintea preselecției de la Brașov, de anul trecut, am mai participat și la alte competiții de gen și de fiecare dată am plecat dezamăgită. Nici de data aceasta nu-mi puneam mari speranțe, dar mama mi-a promis că e pentru ultima dată când insistă să particip”. Dar poate cea mai mare realizare a ei este faptul că titlul de Miss Universe România a ajutat-o să împlinească un vis. De când Horia, fratele ei mai mic, a fost diagnosticat cu autism, familia și-a dorit să poată deschide la Brașov un centru special pentru copii. În curând, acest lucru se va împlini cu ajutorul Oanei și a ușilor care i s-au deschis pentru că a reușit să demonstreze, dincolo de frumusețe fizică, o enormă frumusețe sufletească. Întrebată dacă și ea a căzut în plasa ofertelor tentante ale „bogătanilor” României care au impresia că pot cumpăra orice, Oana ne-a declarat că nu are, deocamdată, prieten, pentru că are mult de recuperat la liceu. Și, totuși, ziarele brașovene titrează povestea de dragoste dintre ea și Alexandru Pițurcă, fiul fostului antrenor al Naționalei.