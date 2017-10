De ce a ţinut Anna Lesko sarcina în secret

De ce a ținut Anna Lesko sarcina în secret

Miercuri, 11 Iunie 2014

Anna Lesko a surprins publicul și presa, anunțând abia în luna a șaptea de sarcină că așteaptă un copil. La fel a procedat și când și-a creștinat băiețelul. Anna Lesko și iubitul ei, Adrian Neniță, l-au botezat recent pe fiul lor, Adam. Nașul a fost un prieten de-al cuplului."L-am botezat deja pe Adam. Nu am făcut nicio petrecere, nu știu ce înțelegeți voi prin petrecere. în stilul nostru caracteristic, foarte discret. M-a întrebat lumea de ce am ascuns sarcina. În primă fază nu e bine să vorbești despre chestia asta, dar în a doua fază a fost foarte important să nu am pe nimeni pe capul meu, să nu mă streseze, să nu mă pozeze, să nu ma emoționeze. Adam așa de frumos s-a comportat. Nu a plâns deloc. Aveam foarte mari emoții pentru el", a dezvăluit Anna Lesko, la Kanal D.