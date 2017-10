De ce a luat bătaie Bianca Drăguşanu de la fostul iubit

De ce a luat bătaie Bianca Drăgușanu de la fostul iubit

Ştire online publicată Joi, 27 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu zece ani, pe când avea 22 de ani, Bianca Drăgușanu trăia alături de un bărbat, un cunoscut interlop, care o bătea și o teroriza, din spusele ei. Chiar dacă a evitat să dea un nume atunci când a afirmat de fostul iubit care a snopit-o in bătaie de nenumărate ori, acesta nu a avut nicio problemă să se afișeze.Potrivit libertatea.ro, fostul bărbat din viața Biancăi se numește Coco Păun și este un interlop de temut în Târgu Jiu.„Nu am bătut-o niciodată în viața mea, așa cum spune ea. Te poate cineva ține legat de un calorifer de 4 kilograme? Oricum, dacă cineva îți face așa ceva, mai stai de vorbă vreodată cu el în viața ta? Dacă am fost așa de rău de ce mă suna să iasă cu mine la restaurant, să îmi povestească de iubiții ei? Eu știu totul despre ea... Atunci când am vrut să mă despart de ea, și-a tăiat venele... Am mai vrut o dată, la început să mă despart de ea și ea a tras de volan și era să intrăm sub un TIR. A zis că eu nu o să reușesc niciodată să mă despart de ea. Că ori cu ea, ori cu altcineva niciodată! M-am despărțit de ea, a plecat la Petroșani și și-a luat hainele ei, dar le-a luat și pe ale mele. Le-a purtat la Călan patru sau șase luni de zile și toată lumea știe acest lucru. Uită că dorea să se arunce de la balcon de zeci de ori, de câte ori mă despărțeam de ea. Știe lumea din Călan și din zonă. Sfârșitul a fost la tribunal, la Hunedoara, am avut avocat ca să pot scăpa de Bianca Drăgușanu. Am câștigat procesul. De ce s-a mai întâlnit cu mine de o grămadă de ori? Îmi aducea toate revistele în care apărea și îmi mulțumea că datorită mie a ajuns unde a ajuns. Anul trecut m-am întâlnit cu ea ultima oară, am ieșit la restaurant cu ea. Era cu Adi Cristea, când a avut el meci la Târgu Jiu, eu i-am făcut rost de bilete la lojă”, a fost punctul de vedere pe care Coco Păun l-a expus la Kanal D.În replică, Bianca a explicat: „Acest animal are dosar penal. Acest om m-a chinuit teribil. Există un dosar, există martori, există o sută de zile de spitalizare.”, potrivit libertatea.ro.