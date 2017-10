De când este cu Ştefan Bănică Jr., a uitat de unde a plecat

De când este cu Ștefan Bănică Jr., a uitat de unde a plecat

Ştire online publicată Vineri, 08 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lavinia Pârva a avut parte de schimbări importante în viață de când este iubita oficială a lui Ștefan Bănică Jr. Mai întâi, și-a asumat relația cu artistul, apoi s-a mutat în casa acestuia și au fost împreună în vacanțe. Toate acestea au făcut-o să fie cam cu nasul pe sus, după cum se plâng colegii ei.„Sunt fericită cu Ștefan. Relația mea cu el nu a schimbat deloc viața mea profesională. Eu lucrez de un an de zile la noul meu album, am încercat de mult timp să-mi schimb stilul”, a spus Lavinia Pârva, iubita lui Bănică Jr., într-o emisiune de televiziune de la Kanal D.Deși susține că schimbarea pe plan profesional, un nou look și un nou stil muzical nu se datorează iubitului ei, ceva tot s-a întâmplat.Cu alte cuvinte, cea care s-a schimbat este chiar solista.Mai mulți colegi de breaslă de-ai solistei, care au în-tâlnit-o recent la emisiuni tv sau la spectacole, au remarcat că Lavinia nu mai dă prima „bună ziua”, cum făcea în trecut și, uneori, nu salută deloc, fie se face că nu vede pe nimeni.„Înainte era foarte amabilă, acum se face că nu vede pe nimeni, nici nu salută”, au spus câțiva artiști care au întâlnit-o pe solistă în concerte. „Lavinia e cu nasul pe sus și privește pe oricine cu superioritate”, adaugă un alt coleg de-al acesteia.