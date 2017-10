"De azi pot spune că până şi cea mai tainică şi specială dorinţă mi s-a împlinit..."

"De azi pot spune că până și cea mai tainică și specială dorință mi s-a împlinit..."

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Țurcașiu are o carieră artistică bogată, dar nu se mulțumește cu atât. Dornică să învețe lucruri noi, vedeta a făcut un curs de perfecționare. Recent, ea a dat examenul final, devenind designer de interioare. Foarte mândră de reușita sa, Anca Țurcașiu a ținut să le mărturisească și fanilor săi de pe internet bucuria sa:"De azi pot spune că până și cea mai tainică și specială dorință mi s-a împlinit. Am devenit decorator de interioare 'cu acte-n regulă'. O experiență minunată pe care am trăit-o... SUNT FOARTE FERICITĂ! Mulțumesc Andreea Marin pentru descoperirea acestui amănunt din viața mea!", a comentat Anca Țurcașiu, potrivit libertatea.ro.