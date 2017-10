„Das weiße Band” – marele câştigător de la Cannes

„Das weiße Band” – marele câștigător de la Cannes

26 Mai 2009

Pelicula semnată de Michael Haneke (Austria) a fost distinsă, duminică, cu Palme d’Or, cel mai important premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes (13-24 mai). „Das weiße Band” i-a adus lui Michael Haneke primul Palme d’Or din carieră, după ce anterior mai primise la Cannes Marele Premiu al Juriului, pentru „Profesoara de pian / La Pianiste” (2001) și Premiul de regie pentru „Acuns / Cache” (2005). Palmaresul nu e o mare surpriză, după cum nici selecția acestui an nu a adus filme surprinzătoare. „E un moment al vieții mele când sunt într-adevăr fericit”, a spus Michael Haneke după ce a primit trofeul suprem al Festivalului de la Cannes din mâinile lui Isabelle Huppert, care i-a fost protagonistă în „Profesoara de pian” (și primind la Cannes și Premiul de interpretare feminină pentru acest rol). Austriacul vine la Cannes din 1989, aproape toate filmele sale fiind lansate aici: „Cod necunoscut / Code inconnu”, „Profesoara de pian / La Pianiste”, „Vremuri de restriște / Le temps du loups” sau „Cache”. „Das Weiße Band”, istoria unui sat din Imperiul Austro-Ungar în ajunul Primului Război mondial, unde agresivitatea e ascunsă sub faldurile reci ale protestantismului, a mai primit, sâmbătă, la Cannes Premiul FIPRESCI, precum și o Mențiune Specială din partea Juriului Ecumenic. De altfel, palmaresul nu prezintă mari surprize, poate și pentru că în acest an Competiția Oficială nu a reținut niciun titlu care să focalizeze întreaga apreciere a presei de specialitate. O surpriză ar putea-o constitui lipsa din palmares a lui „Soudain le vide” de Gaspar Noe (Franța), care era unul dintre cele mai inovative filme din selecție, precum și lipsa de empatie a juriului pentru „The Time That Remains”, realizat de palestinianul Elia Suleiman, și care avusese o proiecție de presă foarte bună. În schimb, juriul prezidat de Isabelle Huppert a preferat un alt film franțuzesc, „Un Prophete”, de Jacques Audiard, film pe care juriul compus din zece critici străini, care au dat cotații zilnice filmelor în publicația Screendaily, îl dădea ca favorit principal pentru Palme d’Or, a fost recompensat cu Marele Premiu al Juriului. „Când faci un film, ești înconjurat de atâția oameni care au încredere în tine, deși e ciudat că au încredere în tine”, a spus Jacques Audiard primind premiul din mâinile lui Willem Dafoe. Audiard a mai primit în 1996, la Cannes, Premiul pentru scenariu, cu „Un heros tres discret”. În cursa pentru acest trofeu au fost cineaști precum Jane Campion și Ken Loach. Anul trecut, trofeul Palme d’Or a fost câștigat de Laurent Cantet, pentru „În clasă / Entre les murs”.