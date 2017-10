Daniela Gyorfi, sacrificii periculoase de dragul siluetei

Ştire online publicată Joi, 18 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Gyorfi a făcut multe sacrificii pentru a se menține în formă. Pe lângă diversele operații estetice, vedeta a ținut și multe regimuri, unele atât de dure încât a ajuns chiar la spital.Invitată la emisiunea Acces Direct, Daniela a povestit cum a făcut o criză de spasmofilie și de atunci s-a lecuit de regimurile prea drastice.„Am ținut diete drastice, am făcut și mult sport. Eram odată cu mama în pat și deodată m-am răcit, am chemat salvarea, am făcut o criză pentru că dietele drastice îți afectează organismul”.Acum, deși mai ține regim, Daniela știe că trebuie să fie una echilibrată. În plus, e conștientă că nu oricine poate ține o dietă, care totuși necesită mulți bani:„O dietă trebuie să fie sănătoasă, nu trebuie să te duci de la o extremă la alta. Ai nevoie de bani, te costă dacă vrei să slăbești”.