Daniela Gyorfi, probleme cu... sânii

Ştire online publicată Vineri, 06 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Gyorfi se gândește la o nouă operație estetică la sâni, sus-ținând că i s-au „lăsat” silicoanele după ce a născut și a slăbit.Daniela Gyorfi a declarat pentru ziarul Ring că nu are nicio problemă cu silicoanele, pe care și le-a pus în 2005, dar se gândește să le schimbe fiindcă după naștere s-au cam lăsat.„Eu nu mi le schimb că am probleme, ci pentru că mi s-au mai lăsat. Am tot slăbit, m-am îngrășat, am născut, e normal să se lase un pic, asta mi-a zis și medicul de când am rămas însărcinată. Pentru silicoanele mele am primit și certificat de garanție pentru 10 ani. Când mi-am pus eu silicoane, îmi amintesc că întâi am văzut la alte vedete și mi-a plăcut. Am suferit dintotdeauna că natura nu m-a înzestrat cu sâni mari și am recurs la operație ca să mă simt mai bine”, a mărturisit Daniela Gyorfi.