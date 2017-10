Daniela Gyorfi: „Nu ar fi nicio problemă dacă m-ar părăsi George“

Ştire online publicată Luni, 25 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Gyorfi recunoaște că relația ei cu George Tal, deși merge foarte bine, este ieșită din comun, mai ales că George are o reputație nu tocmai bună la acest capitol.Într-un recent interviu, Daniela a vorbit despre problemele care îi sunt cauzate de Sorina Popa Hoisler, femeia cu care Tal a avut o relație extraconjugală în urmă cu opt ani și care susține că impresarul nu îi plătește destulă pensie alimentară pentru fiul pe care îl are cu ea.Daniela susține că Sorina a tero-rizat-o atât pe ea cât și pe George Tal cu mesaje de amenințare sau înjurături și că declarațiile acesteia din urmă i-au creat lui Tal o reputație negativă.Cu toate acestea, blonda declară că este destul de puternică încât să treacă peste toate neplăcerile vieții și că reușește să ia în piept toate greutățile, mai ales că are posibilitatea de a se descurca și singură, dacă e nevoie.„Cu fosta soție și cei doi copii din Germania, George are o relație foarte ok, se vizitează reciproc constant. Avem noroc că am multe concerte acolo și că ne putem vedea des. Relația cu cea de la Brașov este dificilă însă, pentru că nici eu ca femeie nu aș putea fi prie-tenă cu un om care își programează copiii. Ea a fost însărcinată și am înțeles că tot pe 4 februarie și-a programat nașterea, ca și copilul pe care îl are cu George. Oricum, pe mine nu m-ar speria dacă George m-ar părăsi acum. Și dacă mâine m-ar lăsa, nu ar fi nicio problemă pentru că îmi pot crește copilul și singură. N-aș fi frustrată sau ofticată pe viață, pentru că lucrurile astea se întâmplă. Dacă George n-ar mai vizita-o pe Maria, fata pe care o avem împreună, ea ar avea dreptul ca atunci când va crește să îl caute și să îl tragă la răspundere”, a spus Daniela Gyorfi, pentru Ring.