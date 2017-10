Daniela Gyorfi, cerută în căsătorie

Ştire online publicată Joi, 10 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Gyorfi și George Tal formează un cuplu solid de aproape nouă ani, însă deși iubitul a cerut-o în căsătorie de mai multe ori, cei doi nu au ajuns în fața altarului. Cântăreața a anunțat marți la Pro Tv că va face pasul cel mare anul acesta."În septembrie pe 29 ieșim din doliu, se face un an de la moartea mamei. Cununia poate va fi în octombrie, de ziua mea. Am zis că măcar civil să ne căsătorim până la finalul anului. George a fost foarte gelos cât timp eu am fost plecată în America. Dacă el calcă strâmb, știu acum pe cine mă răzbun. Vin la tine, Măruță", a spus Daniela la Pro Tv .