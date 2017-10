Daniela Crudu vrea maşină nouă

Daniela Crudu vrea mașină nouă

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă tot și-a schimbat locul de muncă, trecând de la matinalul Antenei 1 la emisiu-nea „Un show păcătos”, și apartamentul, mutându-se într-un cartier rezidențial din Ghencea, Daniela Crudu s-a gândit că este cazul să-și schimbe și mașina.Aceasta vrea să treacă de la mașinile sport decapotabile, fiind, în prezent, deținătoarea unui BMW de teren. Astfel, tânăra sexy-asistentă a fost văzută zilele trecute la volanul unui Infinity de toată frumusețea. Mașina încă nu este a ei, Cruduța mărturisind că a luat-o „în probe” de la un prieten.„Eu am un BMW, dar vreau să-l schimb. De câteva zile conduc acest Infinity și îl mai țin câteva zile. Este al unui prieten și am luat-o în probe să văd dacă o cumpăr. Aș vrea să dau BMW-ul meu la schimb și să mai pun niște bani pe lângă. Am constatat însă că această mașină consumă mult, am băgat zilnic benzină de 100 de lei. Prietenul ăsta al meu mi-a zis că mi-o dă cu 17.000 de euro, adică îi dau BMW-ul și mai pun vreo 7.000 de euro. Aș vrea o mașină mare, de teren, ca să nu am probleme iarna cu ea, să nu alunec. Mi-ar plăcea un Touareg, dar cred că și mașina asta e costisitoare. Bine ar fi să primesc cadou o mașină ca să nu mă mai chinui eu să strâng bani”, a spus Daniela Crudu.