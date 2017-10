Daniela Crudu şi-a luat o dubiţă plină cu pantofi

Daniela Crudu și-a luat o dubiță plină cu pantofi

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Crudu a semnat, recent, un contract cu cel mai cunoscut lanț de magazine de încălțăminte și accesorii din România. Frumoasa brunetă a devenit imaginea Leonardo, contra unei sume cu multe zerouri.„Sunt foarte încântată de această colaborare, mai ales că eu sunt clientă fidelă de mult timp. Când am primit această propunere, nu am stat prea mult timp pe gânduri în a-mi asocia imaginea cu ei, având în vedere că au produse extrem de bune la prețuri foarte mici”, a declarat Daniela Crudu.Manechinul are astfel asigurată încălțămintea pentru această iarnă, ea achiziționându-și deja peste 50 de perechi din noua colecție. Cruduța a făcut un maraton de shopping în magazin, probând în mai puțin de două ore peste 100 de perechi de cizme, pantofi, ghete sau sandale, la final alegându-și doar o parte dintre ele, cu care a și plecat acasă. Și pentru că erau foarte multe cutii de încălțăminte, angajații magazinului cu pricina au fost nevoiți să cheme o altă mașină în afară de cea cu care mergea Daniela, pentru a încărca toate cumpărăturile acesteia.Asistenta TV a bătut palma cu boss-ii magazinului, week-end-ul trecut, la Oradea, unde a fost invitată specială pentru a realiza un shooting exclusiv, iar la întoarcerea în Capitală, ea nu a putut să-și ia și încălțămintea comandată cu avionul, întrucât era foarte multă, așa că aceștia au fost nevoiți să trimită o dubiță de la Oradea către București, cu toate perechile de pantofi ale Danielei.