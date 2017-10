Daniela Crudu şi-a găsit jumătatea. Află cine e!

Daniela Crudu și-a găsit jumătatea. Află cine e!

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De mai bine de o lună, senzuala Daniela Crudu trăiește o poveste de dragoste ca-n filme alături de Mihai Costea, fotbalist al echipei Steaua. Paparazzi l-a surprins pe jucător, serile trecute, când ieșea din blocul în care locuiește bruneta.Conform apropiaților celor doi, relația lor e tot mai serioasă, Daniela și Mihai petrecând împreună majoritatea timpului liber. Se pare că Mihai a reușit s-o cucerească pe frumoasa brunetă cu zecile de buchete de flori pe care i le-a trimis chiar înainte de a începe să iasă împreună. Mai mult, gesturile frumoase din partea lui au continuat, conform unor surse din anturajul Cruduței și după ce au devenit iubiți.Într-una din serile trecute, fotoreporterii ziarului Libertatea l-au surprins pe fotbalistul de doar 23 de ani exact când pleca de la Daniela. El se pregătea să urce în mașina pe care și-o parcase chiar sub fereastra asistentei TV. "Cei doi se potrivesc de minune, sunt amândoi născuți în zodia Gemeni, sunt tineri, frumoși și chiar fericiți de când formează un cuplu. Sunt despărțiți practic doar când el este la antrenament sau ea la emisiune ori la prezentările de modă", a spus sursa citată anterior.