Daniela Crudu, părăsită de Nilă după un striptease

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Seara trecută, Daniela Crudu abia putea respira din cauza lacrimilor! Bruneta s-a despărțit de Nilă din cauză că a făcut striptease în direct. Fotbalistul i-a trimis un sms prin care a anunțat-o că oficial nu mai sunt împreună. Se pare că aseară, pentru Daniela, a fost realmente o seară păcătoasă! Bruneta a plâns în hohote la Capatos, după ce Costea i-a dat papucii. Mai în glumă, mai în serios, asistenta a făcut un show de striptease pentru tele-spectatori, pentru cât mai multe like-uri pe Facebook. La scurt timp după terminarea numărului de dans, Cruduța a primit un sms de la Nilă, care i-a transmis că poate să spună în fața publicului că s-au despărțit. Cruduța a plâns încontinuu și cu greu a putut să-și stăpânească lacrimile. „M-a rugat și am spus-o, eu nu voiam să spun asta aici, dar m-a rugat. Am vrut să zic pentru că m-a rugat. Nu îi place tot ce fac eu aici și nu acceptă asta. El vrea, eu îl iubesc, dar nu am ce să fac, nu pot să trag de el, o să mă duc la tata dacă e. Mie îmi place ce fac aici foarte mult, fac cu tot sufletul. Mă iubește, dar nu acceptă meseria mea, îmi place ceea ce fac și îmi pare rău că nu mă acceptă așa.Am vorbit de acasă și mi-a zis că atâta timp cât avem o relație nu se poate să fac așa ceva, dansuri sau altceva. Acum am făcut-o oficial, la dorința lui. Sunt dezamăgită pentru că am devenit cuminte datorită lui pentru că îl iubesc și a spus că e prea mult ce fac aici. Plâng pentru ce a fost frumos între noi”, a spus Crudu, la Capatos în emisiune.