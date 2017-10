Daniela Crudu: "Mi-ar plăcea să am un băieţel..."

Daniela Crudu: "Mi-ar plăcea să am un băiețel..."

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Asistenta de televiziune Daniela Crudu are o relație de iubire cu Mihai Costea. Deocamdată nu bat clopote de nuntă, dar bruneta se vede așezată la casa ei.Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena 1, Daniela Crudu a povestit cum vede nunta ei, dar a mărturisit și că și-ar dori să aibă un copil, un băiele, pentru care are deja un nume."Mă gândesc la nuntă și văd un eveniment fastuos", a declarat asistenta de televiziune."Mi-ar plăcea să am un băiețel. Mi-ar fi plăcut să am un copil. Mama m-a făcut la 18 ani. Bine, nu mai sunt acele vremuri, dar mi-ar fi plăcut să fiu o mamă tânără. Dacă aș avea un băiețel, i-aș pune un nume românesc. Alex, un nume frumos așa...", a adăugat Daniela Crudu, scrie libertatea.ro.