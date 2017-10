Daniela Crudu: „Mă stresam ca nebuna din orice“

Ştire online publicată Miercuri, 27 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Crudu a dat impresia multă vreme că este în pragul anorexiei, însă se pare că acum aceasta s-ar fi îngrășat puțin, fapt mărturisit chiar de ea.S-a vorbit despre faptul că alura ei firavă pe care a afișat-o în ultima perioadă a fost cauzată ba de influența Biancăi Drăgușanu, care i-ar fi dat un exemplu negativ cu silueta ei, ba că a suferit din dragoste, în urma relației cu năbădăi cu Costea.„Nu m-am mai stresat, înainte mă stresam ca nebuna din orice. Sunt mulțumită că m-am îngrășat cinci kilograme! Acum am 50 kilograme și mă simt mai bine! Nu îmi plăcea cum arătam, cui îi place să fie așa slabă? Merg și la sală de 3-4 ori pe săptămână și cred că am pus masă musculară, nu e grăsime să se vadă”, a declarat Daniela Crudu, potrivit spynews.ro.Daniela Crudu a avut mereu probleme cu greutatea. Aceasta a avut fluctuații de greutate în ultimii trei ani. Colega de platou a lui Mihai Mitoșeru, care s-a lansat în showbiz la un show tv matinal, ca bombă sexy, cu forme senzuale și o siluetă de invidiat, s-a îngrășat în vara anului 2011, când toată presa titra că are colăcei, gușă și...mai multe straturi de burtă.Răutăcioșii afirmau atunci că proporțiile divei nu erau cauzate de mâncarea în exces, ci de licorile bahice pentru care protagonista noastră ar fi avut o slăbiciune, scrie showbiz.ro.