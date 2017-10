Daniela Crudu a băgat-o şi pe vară-sa în showbiz

Daniela Crudu a băgat-o și pe vară-sa în showbiz

Ştire online publicată Luni, 17 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Unde-s două, puterea crește, dar unde-s trei, chiar că devin o forță invincibilă. Clanul Cruduțelor s-a întărit recent, iar Georgiana, verișoara Danielei și a Anei Maria, are toate calitățile pentru a se face remarcată în showbiz. În plus, Cruduța i-a întins și o mână de ajutor, chemând-o să prezinte lenjeria intimă pe care ea o creează.Cele trei fete din familia Crudu se vând acum la pachet! Daniela a pășit în lumea showbizului în urmă cu trei ani și s-a gândit că ar fi o afacere bună și că ar da lovitura pe plan financiar dacă ar face echipă împreună cu sora și cu verișoara ei. Zis și făcut, căci Ana Maria și Georgiana sunt acum vedete în prezentările de lenjerie intimă create de Daniela, după propriile ei idei, astfel că, toate trei, la pachet, au ajuns să-și îmbogățească conturile cu sume frumușele.Mai mult, zilele trecute, Ana Maria a însoțit-o pe Georgiana când aceasta a semnat un contract cu un agent de fotomodele și se pare că negocierile au fost unele dure, din moment ce Ana Maria a așteptat-o în mașină timp de o oră și jumătate. Georgiana are doar 16 ani și este mezina familiei, însă are toate calitățile pentru un viitor frumos în lumea modellingului, mai ales că mama natură a și înzestrat-o cu forme apetisante, neavând nevoie de îmbunătățiri la cabinetul medicului estetician.