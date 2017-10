Daniel Radcliffe: „Am fost ales în Harry Potter pentru aspect, nu pentru talent“

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La scurt timp după ce a fost anunțată lansarea ultimei părți din seria Harry Potter, ecranizare a romanului cu același nume, au ieșit la iveală câteva detalii picante despre Daniel Radcliffe, cel care-l interpretează pe Harry în film. Astfel, mai întâi tabloidele internaționale au relatat că Daniel are probleme cu alcoolul, iar mai nou se pare că a fost luat în colimator din cauza „talentului” său actoricesc. Daniel, în vârstă de 21 de ani, și-a început cariera de succes în „Harry Potter” când avea doar 11 ani și acum, potrivit Showbizspy, recunoaște că a fost ales pentru acest rol datorită aspectului său și nu a talentului său ca actor. „Lumea este de părere că eu și colegii mei am fost distribuiți în acest film pentru că arătam așa cum trebuie, nu pentru că jucam excepțional, lucru care este în totalitate adevărat. Mai sunt de părere că nu sunt un actor înnăscut”, a declarat Da-niel. Cu toate acestea, colegii de platou ai actorului au declarat că Daniel are o mare calitate: aceea de a fi foarte perseverent.