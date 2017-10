Daniel Craig, într-un western SF

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul britanic ar putea să îl înlocuiască pe Robert Downey Jr. în western-ul science-fiction „Cowboys and Aliens”, regizat de Jon Favreau. Daniel Craig, interpretul agentului 007 din ultimele două filme ale francizei „James Bond”, va juca în această peliculă produsă de compania DreamWorks rolul unui pistolar. Filmul are o intrigă futuristă, prezentând spectatorului ceea ce ar fi putut să se întâmple dacă inamicii tradiționali din Vestul îndepărtat - cowboys și amerindienii - ar fi fost atacați în preeriile nord-americane din statul Arizona, în jurul anului 1800, de către extratereștri. Pistolarul interpretat de Daniel Craig se numește Jack și este cel care va conduce revolta oamenilor. Producătorii acestui proiect nu au anunțat deocamdată dacă actorul britanic va trebui să folosească un accent american pentru acest rol. Compania DreamWorks speră să înceapă filmările în acest an, pentru a lansa filmul în 2011. Actorul Robert Downey Jr. a anunțat în urmă cu o săptămână că va renunța la acest rol din cauza programului său aglomerat. El urmează să filmeze în perioada următoare o continuare a peliculei „Sherlock Holmes” și al treilea film din franciza „Iron Man”.