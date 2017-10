Daniel Buzdugan face jogging cultural!

Ştire online publicată Joi, 11 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Anul acesta, Daniel Buzdugan n-a mai preferat Europa de Vest pentru vacanță. „Acum sunt la Iași și fac jogging printre locurile de cultură. Am făcut cinci ture de parc în Copou, am alergat până la casa lui Mihail Sadoveanu și apoi am ajuns în fugă la bojdeuca lui Creangă. Dacă mai aveam suflu, ajungeam și până la Topârceanu”, povestește el pentru Showbiz.ro.Nu preferă doar Iașiul său natal în această vacanță, ci și două insule din Grecia, unde merge tot ca să viziteze locuri încărcate de istorie. „Nu aș suporta să stau în Turcia la un hotel de cinci stele și să mă îndop non-stop. Aș vrea să văd și locuri frumoase, cu istorie și nu aflate în paragină, așa cum mi s-a întâmplat să observ la Sibiu, acum câteva zile”. În Sibiu, a colindat bisericile săsești. „Nu îmi dau seama cum sunt bani de la UE pentru telegondole și nu pentru aceste biserici superbe”, spune el. După această lună plină de plimbări, se reîntoarce la radio ZU. Încă nu a semnat niciun contract pentru TV, așa că nu știe încă ce emisiune va face din toamnă.