Dana Săvuică: "Mă menţin cu produse naturiste"

Dana Săvuică: "Mă mențin cu produse naturiste"

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ajunsă la 44 de ani, Dana Săvuică recunoaște că a început de ceva timp lupta cu semnele bătrâneții. Nu ascunde nimic din procedurile care o ajută să rămână tânără la chip și trup. Și până la urmă nu este nici o rușine, ci doar o sumă consistentă investită în imagine. “Mă mențin cu produse naturiste de slăbit și, tot pentru corp, fac un tratament mecanic de remodelare”, a mărturisit ea.În ceea ce privește fața, lucrurile sunt ceva mai complexe: “De câte ori simt nevoia, merg la estetician și-mi fac un mic botox la sprâncene și un filler dermal cu acid hialuronic”. Cea din urmă procedură are o acoperire mai mare și trebuie refăcută constant. Corectează toate contururile și redă acuratețea și volumul trăsăturilor. Buzele, bărbia, ridurile de expresie și, practic, toată pielea lăsată sunt rejuvenate și își recapătă fermitatea. Însă nu toate sunt bune și frumoase în viața de fost model a Danei Săvuică.Recent, aceasta a fost diagnosticată cu spondiloză lombară, după ce vreme îndelungată a acuzat dureri puternice de spate. “Mi s-a interzis să port tocuri. Am niște dureri crunte când încalc regula. A trebuit să renunț la bicicletă, nu pot să mai alerg, nu am voie să mă îngraș”, a dezvăluit Dana pentru libertatea.ro.