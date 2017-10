Dana Săvuică, din nou pe podiumul de modă

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată specială în colecția ''Seductive'', de la FashionTV Winter Festival 2015, Dana Savuică a încântat publicul prin apariția sa în postura de manechin, la Brașov."După 1997 când m-am retras, nu am mai vrut să urc pe un podium ca model. Am mai făcut-o în anul 2000 pentru Ingrid Vlasov și acum 4 sau 5 ani pentru Liza Panait. Adela Diaconu este o femeie pe care o admir pentru seriozitate, profesionalism și m-am bucurat să port o rochie din colecția Seductive", ne-a declarat Dana Săvuică. "Am avut emoții când am pășit pe podium, cu puțină timiditate pentru că nu știam care va fi reacția publicului. M-a ajutat mult prezența Dorinei Vasilashko, tânăra artistă moldoveancă și prietena mea, care cântă șansonetele lui Edith Piaf live. Așa, mi-am intrat în rol și mi-am regăsit pașii de model, pozând pentru public. M-a ajutat mult si prezenta prietenilor, a soțului meu care au aplaudat de când am apărut pe scena. Și căldura conacului Heldsdorf a contribuit la starea mea de bine", a mai spus ea.Dana Săvuică a avut în anii 1990 o carieră semnificativă ca fotomodel, sub îndrumarea Zinei Dumitrescu, scrie click.ro.