Dana Rogoz va juca într-un film cu Matt Damon

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Blogul Danei Rogoz a împlinit doi ani, iar momentul nu a trecut nemarcat. Special pentru utilizatorii ei, Dana a postat cu această ocazie o fotografie împreună cu Christoph Waltz, alături de care joacă în filmul „The Zero Theoreme”.Dar surprizele pentru fanii ei nu s-au oprit aici, pentru că fosta Abramburica s-a pregătit minuțios pentru această aniversare:„Am adunat într-un post 100 de ținute din ultimul an, puse în ordine cronologică. Puteți vedea cum a trecut anul peste mine: cum s-au schimbat anotimpurile, cum m-am schimbat eu, care au fost cele mai importante momente din viața mea, care au fost călătoriile anului. Jur că pentru mine e un moment foarte emoționant”, a mărturisit Dana.Pentru că acesta a fost locul ales de ea în care a anunțat că se va căsători, pentru că aici au apărut pentru prima dată pozele de la nunta ei sau din luna de miere, tot pe blog Dana Rogoz a ales să dezvăluie că va juca în filmul „The Zero Theoreme”, regizat de Terry Gilliam, alături de nume răsunătoare precum Matt Damon și Christoph Waltz.