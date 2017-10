Dana Rogoz va deveni mamă! Este gravidă în patru în luni

Vineri, 27 Septembrie 2013

Dana Rogoz are multe motive să se simtă fericită. Cu ocazia aniversării, dar și pentru că a aflat o veste minunată. Vedeta este însărcinată în patru luni și abia așteaptă să-și strângă bebelușul în brațe. Vedeta tv a așteptat aniversarea ei ca să le împărtășească prietenilor pe blogul personal marea veste. „Abia am așteptat să vină ziua mea de naștere să vă dau cea mai frumoasă veste: sunt însărcinată! Și ca să fiu sinceră până la capăt, în timp ce scriu aceste rânduri, tocmai ce am început să plâng de emoție. E o bucurie ce nu poate fi comparată cu nimic. Eu și Radu ne-am dorit foarte mult un copil, așa că suntem extrem de fericiți, nici nu vă pot descrie în cuvinte ce simțim. Azi am intrat în 16 săptămâni! De ziua mea, ce pot să-mi doresc mai mult decât ca bebe să fie sănătos. Te așteptăm, bebe mic, și îți mulțumim pentru clipele de fericire pe care ni le-ai adus deja în viață!”, a scris Dana, pe blogul personal. Copilul Danei Rogoz și al lui Radu Dragomir ar urma să se nască la începutul anului viitor. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2012, scrie click.ro.