Dana Rogoz: Sunt un munte de suferinţă

Dana Rogoz: Sunt un munte de suferință

Ştire online publicată Miercuri, 19 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Rogoz a fost invitată la emisiunea ”Agentul VIP”, de la Antena Stars, unde a vorbit, printre altele, și de dispariția tatălui ei. Moartea acestuia a marcat-o profund, mărturiile vedetei fiind cutremurătoare.”Tata a apucat să-l vadă pe băiețelul meu. A murit când Vlad avea 10 săptămâni și întotdeauna mă gândesc la asta - că a apucat să-l vadă... Din momentul în care a fost diagnosticat, până când a murit a trecut doar o săptămână. Totul a fost prea rapid, nu ne așteptam la asta. Sunt un munte de suferință și nu scade. Au trecut șase luni. Suferința nu trece cu timpul, nu poți să te obișnuiești cu gândul acesta.Am avut noroc de fiul meu că mi-am canalizat atenția pe el, că trebuie să fiu bine pentru el. Tatăl meu este în fiecare seară în gândurile mele. Toată lumea îmi spune că băiețelul meu seamănă foarte bine cu tata, o să-i povestesc totul copilului despre el. Mă bucur că a apucat să-l vadă înainte să moară. E foarte greu să accepți și să înțelegi că n-o sa-l mai vezi, am fost foarte apropiați. Sunt un munte de suferință... Am visat că o să moară tata, cred că subconștientul meu mă pregătea pentru ce urma să vină", a declarat Dana Rogoz, scrie libertatea.ro.