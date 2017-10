Dana Rogoz, nud pe Internet. Reacţia vedetei cu privire la pozele sale

Dana Rogoz, nud pe Internet. Reacția vedetei cu privire la pozele sale

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dana Rogoz a declanșat o adevărată furtună mediatică după ce a lansat pe internet poze nud. Vedeta a renunțat complet la haine, pentru a-și promova parfumul, stârnind adevărate controverse.Actrița a explicat, pentru libertatea.ro, care este adevărul din spatele acestor instantanee: “A fost ideea mea, iar cel care mi-a făcut acele poze este chiar soțul meu, Radu. Am avut însă grijă să nu se vadă prea mult”.Altfel, Dana a mai mărturisit că a reușit să-și recapete silueta imediat după naștere fără mari eforturi: “Nu sunt vegetariană, nu am mai ajuns nici la sală. Am slăbit natural. Am alăptat însă toată această perioadă și cred că asta m-a ajutat”.