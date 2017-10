Dana Rogoz, imagini inedite de la cununia civilă

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Dana Rogoz a avut o nuntă ca-n povești, weekend-ul trecut, însă nici cununia civilă nu a fost mai prejos.„Cununia civilă am avut-o luni, 9 iulie, alături de familie și prietenii foarte apropiați la primăria sectorului 1. Multe emoții și zâmbete, după cum se poate observa și din poze. Am spus un «Da» hotărât, care a stârnit aplauze și râsete în spatele meu. Și am semnat pentru prima oară cu Dana Dragomir”, a scris vedeta pe blogul personal, unde a postat și câteva imagini de la eveniment.Dana Rogoz (26 ani) și regizorul Radu Dragomir (45 ani) s-au cununat religios, weekend-ul trecut, după 8 ani de relație, iar la eveniment au fost prezenți familiile celor doi și prietenii apropiați, printre care s-au numărat Andreea Esca și Alexandre Eram, Cabral și Andreea Ibacka, Adela Popescu și Radu Vâlcan, Laura Cosoi, Amalia Enache.