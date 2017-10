Dana Rogoz este copleşită de lucrurile pe care le-a descoperit în India

Dana Rogoz este copleșită de lucrurile pe care le-a descoperit în India

Vineri, 02 Septembrie 2011

Vacanța Danei Rogoz în India se apropie de sfârșit și vedeta TV este nerăbdătoare să povestească tuturor experiența ei. Cu un rucsac în spate, Dana a vizitat cele mai reprezentative obiective turistice din India.„Sunt în aeroport în Delhi, am zbor spre Varanasi - ultimul oraș pe care urmează să-l vizitez din această excursie în India. Două nopți acolo, încă una în aeroport la întoarcere și voi fi din nou acasă. Am făcut mii de poze, așa că am de unde să aleg - abia aștept să vi le arăt, trebuie doar să mai aveți puțină răbdare. Am petrecut patru zile în Rishikesh - un oraș la poalele munților, unde peisajul îți taie răsuflarea (munți ce poartă în văile lor superbele culturi de orez). Am făcut un traseu de câteva ore prin munți, cu un ghid local și a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din India. Mi-am dat seama: India este ca un film european”, a scris Dana Rogoz pe blog.