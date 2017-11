Dana Nălbaru şi Dragoş Bucur, primele poze cu fetiţa înfiată: "Acum suntem 5"

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, primele poze cu fetița înfiată: "Acum suntem 5"

17 Noiembrie 2017

Covorul roșu de la CinemaPro a fost acaparat în totalitate, miercuri seara, de frumoasa familie Bucur-Nălbaru. Asta pentru că cei doi soți au ieșit pentru prima dată în oraș în formulă de cinci. Nu, Dana nu a născut între timp cel de-al treilea copil, ci l-a adoptat, pentru că își dorea de mult timp să facă acest gest nobil. Cei cinci au venit împreună la premiera peliculei “Hawaii”, în care Dragoș Bucur joacă alături de Rodica Lazăr, Andi Vasluianu, Cristina Flutur și Gheorghe Ifrim și au umplut încăperea de zâmbete, voie bună și tandrețe.Actorul este foarte încântat de noul lui film, regizat de Jesús del Cerro, și care va intra în cinematografele din toată țara din 17 noiembrie. “Teatru nu mai fac de 15 de ani, însă fac televiziune. Adevărul e că televiziunea dă senzația că ești prezent tot timpul în orice. Dacă e ceva cu care mă pot lauda este că sunt selectiv în alegerea proiectelor, iar în ultimul timp am jucat numai în filmele în care mi-am dorit să fiu. În filmul am construit un balon din pânză, recreat apoi pe calculator. Filmările au durat 26 de zile, în iarnă, și încă patru zile în vară. În film a fost greu sa recreezi aceea perioadă comunistă. Bucureștiul s-a schimbat, oamenii, orașul, străzile, ușile, ferestrele, magazinele, totul e modificat în București. Schimbarile sunt spectaculoase. L-am avut scenograf pe Călin Papură, am filmat destul de mult în platou, cu decor făcut foarte bine. Secvența filmată în vară, la Orșova, a fost o secvență grea. Cu un balon agățat de macara. Aia a fost o secvența dificilă”, ne-a povestit Dragoș Bucur despre cel mai recent proiect al lui.