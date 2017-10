Dan Negru susţine că Festivalul de la Mamaia a fost violat de şpăgari

Dan Negru susține că Festivalul de la Mamaia a fost violat de șpăgari

Dan Negru susține pe blogul personal că, astăzi, Mamaia e o ruină, un festival care a fost violat de șpăgari, impostori și producători puși pe dat un „tun” peste vară. Dan Negru este dezamăgit de faptul că festivalul de muzică de la Mamaia a devenit „o ruină”, prin comparație cu alte festivaluri cu tradiție din Europa și mai ales din Italia. „San Remo este un festival care aduce în fiecare an ceva nou și care ar trebui să fie un model pentru organizatorii români. Din păcate, nu se întâmplă asta, din cauza intereselor de moment”, conform părerii prezentatorului emisiunii „Te pui cu blondele?” de la Antena 1. „Astăzi, Mamaia e o ruină. Un festival care a fost violat de șpăgari, impostori și producători puși pe dat un tun peste vară. Festivalul San Remo e o mare lecție de televiziune, an după an. Așa cum nu cred că există fotbalist care să nu se uite la un derby de Champions League, așa nu cred că există iubitor de televiziune care să nu rămână gură-cască la San Remo”, scrie Dan Negru pe blogul său.