Dan Bittman explică de ce nu s-a însurat cu femeia care i-a dăruit trei copii

Ştire online publicată Joi, 28 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Solistul trupei Holograf a vorbit despre viața personală și a dat câteva detalii despre relația pe care o are cu femeia alături de care trăiește, Liliana. Dan Bittman a povestit că relația lor este una normală și a explicat care sunt motivele pentru care el și Liliana nu au devenit deocamdată soț și soție, scrie clickvedete.ro.Artistul este împreună cu iubita lui, Liliana, de 20 de ani și are împreună cu aceasta trei copii.„Avem o relație foarte bună așa și avem parte de lucruri și bune si rele, că așa e într-o familie. Liliana a primit inele, dar nu am cerut-o. Nici nu vrea asta. Cred că secretul relației noastre este acela că ea nu a încercat să mă îngrădească. Inițial, am zis hai să facem un copil și uite că am făcut trei. Viața se schimbă și ne schimbă. Nu spun că sunt împotriva căsătoriei, spun doar că oamenii trebuie să încerce să se cunoască bine înainte de a face pasul ăsta, pentru că în gene-ral oamenii se căsătoresc în necunoștință de cauză. Oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă despărțirile. Lucrurile care par indestructibile la un moment dat se schimbă”, a spus Dan Bittman, la Kanal D.