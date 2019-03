Dan Badea, de la iUmor, a devenit tată: „M-am simțit binecuvântat!”

Prezentatorul iUmor Dan Badea și soția sa Mădălina au devenit, recent, părinți pentru prima dată.







„De duminica trecută, sunt tăticul lui Arias Dan. De o săptămână suntem acasă, suntem bine, Mădălina se simte extraordinar. E o perioadă minunată și încă ne adaptăm împreună. M-am simțit binecuvântat și, în sfârșit, împlinit, e o minune pe care nu o pot descrie în cuvinte!”, a spus emoționat proaspătul tătic Dan Badea.

Micuțul Arias Badea a mobilizat întreaga familie, iar Dan și Mădălina Badea se adaptează treptat la noul stil de viață.

„Deocamdată doarme mai bine decât ne așteptam, din ce ne povesteau alți părinți ne temeam că nu o să mai dormim deloc. Ne ajută și părinții, mama lui Dan e alături de noi”, a povestit Mădălina.

Mămica e și cea care a avut ideea numelui special al micuțului.

„Istoria numelui e cam așa - ne-am dorit un nume special, dar nu complicat. Multe luni nu am găsit nimic care să ne placă, iar într-o zi i-a venit Mădălinei ideea. L-am căutat pe net și am văzut că este un nume folosit mai mult în Hawaii și înseamnă «prezență nobilă»”, a explicat Dan Badea.

În plus, micuțul va purta și numele Dan, care, în ciuda a ceea ce cred cei mai mulți, nu este și al tatălui său. Chiar dacă o țară întreagă îl cunoaște pe Dan Badea, noul prezentator iUmor mărturisește că nimeni nu îi cunoaște numele!

„În buletin, eu sunt Badea Robert Cristian, dar în familie am devenit Dănuț, pentru că așa mi s-a spus la botez. Când eram mic, am avut față de Dănuț, bunică-miu așa mi-a zis și așa am și rămas... Când te uiți la o mogâldeață, nu poți să îi zici Robert. Dar în buletin nu cred că a mai încăput și Dănuț, pe vremea aia nu prea se puneau două nume, acum pui câte vrei, și șapte!”, a spus prezentatorul iUmor.