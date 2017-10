„Dacă se schimbă, aş vrea să mă împac cu ea“

„Dacă se schimbă, aș vrea să mă împac cu ea“

Ştire online publicată Marţi, 10 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dragostea este un sentiment ce nu are leac. Marcel Toader a recunoscut că sunt momente în care se gândește foarte mult la fosta sa soție, Gabriela Cristea.În plus, el susține că o vrea din nou lângă el, cu condiția ca vedeta TV să știe să spună „iartă-mă, scuză-mă, îmi pare rău”.După ce au divorțat în urmă cu patru luni și și-au adresat o serie de acuze, Marcel Toader și Gabriela Cristea ar putea forma din nou un cuplu. Bomba a fost aruncată de omul de afaceri, care a mărturisit că există o șansă de împăcare cu fosta sa soție. Acesta pune o singură condiție: ca Gabriela să se schim-be.„Sunt multe momente în care mă gândesc la ea. Dacă se schimbă, aș vrea să mă împac cu ea. Îmi doresc ca ea să-și poată deschide mintea, să poată comunica, să știe să spună iartă-mă, îmi pare rău, scuză-mă. Gabi este acum rezultatul cuvintelor mele din timpul căsniciei. S-a schimbat așa cum am vrut, dar atunci când nu a mai fost lângă mine. Arată bine, zâmbește, e fericită. I-am schimbat iarăși drumul. În bine”, a declarat Marcel Toader, în exclusivitate pentru Libertatea.Omul de afaceri crede însă că orgoliul o va împiedica pe fosta lui soție să revină în brațele lui:„Când ne-am despărțit, eu am fost strict, hotărât, fără drept de apel. Ea nu era obișnuită cu mine așa. Acum, din cauza orgoliului, nu cred că ar vrea să ne împăcăm, pentru că o cunosc bine. Dar cine știe ce-ți rezervă viața?!”, scrie libertatea.ro.