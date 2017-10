Marcel Toader, despre Anamaria Ferentz:

„Dacă mă apuc să vorbesc, este grav“

Ştire online publicată Vineri, 07 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marcel Toader o atacă dur pe Anamaria Ferentz, fosta lui soție, cea care susține că el o să înfunde închisoarea. Una dintre cele mai bune prietene ale Anamariei Ferentz a declarat, recent, că vedeta a pierdut o sarcină din cauza bătăilor primite de la Marcel Toader.Reacția cântăreței nu a întârziat să apară, aceasta declarând că nu a fost bătută de Marcel Toader, ci a pierdut copilul din cauza maltra-tărilor psihice, scrie showbiz.ro. Cu toate astea, Anamaria a amenințat că ea va demonstra lumii întregi cine este Marcel Toader și că, în urma demascării, el va înfunda pușcăria.În apărarea sa, Marcel Toader spune: „Dacă mă apuc să vor-besc, este grav. Copilul Anamariei s-ar fi putut să nu fie al meu și să fie mulatru. Și eu știam lucrul ăsta. Eu eram pe șantiere, puteam să știu eu ce se întâmplă? Anamaria avea conversații la telefon în toiul nopții și îmi venea factura de câte 30 de milioane. Pe 27 noiembrie 2005, am primit mesaj de la «Click!» în care eram anunțat că va apărea un articol cu ea. Apoi a mai venit un mesaj de la o persoană care îi spunea: «Hai fă, nu vii odată?». Urât! Eu am iubit femeia asta, voiam să ne facem o familie. Ea a recunoscut că nu am bătut-o. Peste tot a spus că am agresat-o verbal. Este adevărat că verbal am fost foarte agresiv. I-am spus că viața nu este a ei și că o să ne vedem când va avea 38 de ani, la fel cum era atunci”, a declarat omul de afaceri.