"Dacă aş fi avut copii, m-ar fi detestat"

"Dacă aș fi avut copii, m-ar fi detestat"

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Are o carieră de succes și o relație frumoasă de aproape 30 de ani, dar Oprah nu a vrut să devină mamă. Asta pentru că, a mărturist ea, cariera nu i-ar fi permis să fie un părinte bun"Dacă aș fi avut copii, m-ar fi detestat. În cele din urmă ar fi venit să se plângă de mine la o emisiune ca a mea. Ceva trebuia să fie sacrificat. Și ar fi fost probabil copiii", a explicat Oprah.Jurnalista de 59 de ani îl are ca partener de viață pe Stedman Graham din 1986, cu care nu s-a căsătorit, deși sunt de multă vreme logodiți: "Nu sunt o femeie tradițională și nu am o viață tradițională", scrie click.ro.