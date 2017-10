"Da, l-am iertat, dar eu îl iertasem de atunci"

Vedeta de televiziune Bianca Drăgușanu susține că l-a iertat pe Adrian Cristea, după multiple certuri. Fotbalistul a surprins-o pe roșcată de curând înapoindu-i datoria de 5.000 de euro fără ca ea să-i fi cerut acest lucru."A fost un gest la care eu chiar nu mă așteptam. M-a surprins, mai ales că eu am declarat că nu mai am nevoie de acei bani. Mi-a transferat într-un cont bancar cei 5.000 de euro, asta fiind încă o dovadă că eu nu am mințit când am spus că i-am dat bani. Între noi nu mai există niciun fel de relație, de niciun fel. Asta a fost ultima dată când am comunicat. Da, l-am iertat, dar eu îl iertasem de atunci, am zis că nu mai am nevoie de acei bani", a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii lui Capatos de la Antena 1, scrie libertatea.ro.