"Da, avem o relaţie de două luni...nu ştiu dacă ar putea fi un tată bun"

Mihaela Rădulescu a acceptat să vorbească în premieră despre relația pe care o are cu Felix Baumgartner. Prezentatoarea TV a afirmat că este iubita austriacului de aproximativ doua luni și că trăiește niște momente extraordinare alături de acesta."N-am simțit să confirm o relație după 2 săptămâni, a început ceva... Se poate vorbi despre o poveste care se scrie acum, suntem la prima pagină. Da, avem o relație de două luni. Totul a pornit de la interviul pe care i l-am luat. Mi s-a mai tras o dată în viață, l-am chemat pe Ștefan la mine în emisiune și după un an eram căsătoriți. Doi ani am încercat să dau de Felix, am muncit ceva. M-am aratat disponibilă să mă duc oriunde este el. Felix nu a mai fost căsătorit, s-a despărțit de iubita lui cu care a fost 6 ani. El este un baiat cu un farmec extraordinat, trebuie lăsat sa existe, eu mă bucur că trăiesc un moment extraordinar din viață, nu știu dacă ar putea fi un tată bun, nu poți afla chestiile astea după două luni" a povestit Mihaela la ProTV.