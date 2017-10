CUPLU-BOMBĂ! Bastian Schweinsteiger şi Ana Ivanovic S-AU CUPLAT în America

CUPLU-BOMBĂ! Bastian Schweinsteiger și Ana Ivanovic S-AU CUPLAT în America

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bastian Schweinsteiger, noul căpitan al campioanei mondiale Germania, a fost surprins la New York alături de Ana Ivanvoic. Fotbalistul a fost fotografiat cum se ținea de mână cu fostul nr. 1 WTA.Bastian Schweinsteiger este în SUA la recuperare după accidentarea de la Campionatul Mondial. Fotbalistul german a fost ales noul căpitan al primei reprezentative.Ana Ivanovic a pierdut în turul secund la US Open, însă are în palmare un titlu de Grand Slam la Roland Garros în 2008. Ea a fost nr. 1 WTA în 2008, scrie romaniatv.ro.