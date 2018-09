Cunoscutul actor american Eddie Murphy, tată pentru a 10-a oară

Cunoscutul actor american Eddie Murphy așteaptă, la 57 de ani, cel de-al 10-lea său copil, al doilea cu actuala sa iubită Paige Butcher, relatează marți agenția PA.Protagonistul comediei "The Beverly Hills Cop" are de șase ani o relație cu fostul top-model și actriță australiană Paige Butcher, în vârstă de 39 de ani, iar cuplul așteaptă al doilea lor copil în decembrie.Cei doi mai au o fiică împreună, Izzy, în vârstă de doi ani, iar Murphy este tată a 8 copii din relațiile anterioare.Eddie Murphy mai are o fiică, Angel Iris, în vârstă de 11 ani cu fosta membră a trupei Spice Girl, Mel B.Fiul său cel mai mare, Eric (29 de ani), provine din relația cu Paulette McNeely.Alți cinci copii sunt rezultatul căsătoriei cu Nicole Mitchell Murphy. Eddie și Nicole au fost căsătoriți între 1993 și 2006.Eddie Murphy a fost unul dintre cei mai mari actori de stand-up în 1980 înainte de a se lansa în cinematografie. El este cunoscut pentru comedii, precum "Coming To America", "The Nutty Professor" sau filmul de animație Shrek.