Cumnata lui Pepe, dată afară de la botezul Mariei

Ştire online publicată Joi, 21 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Plină de intenții bune, Loredana Pastramă, cumnata lui Pepe s-a gândit să meargă la botezul fiicei surorii ei vitrege, pentru a-i duce un cadou micuței. Spre surprinderea ei, tatăl acesteia a reacționat ferm și a alungat-o de la petrecere în văzul tuturor. „Eu sunt singură. Ce le puteam face eu, o simplă fată? Nu am primit invitație la botez, dar l-am anunțat pe tata că vreau să vin să îi aduc un cadou Mariei.M-am dus cu gând de pace, nu am avut niciun scop ascuns. Nu aveam de gând să stau acolo, să deranjez. Voiam doar să las cadoul și să plec. Îmi pare rău că nu l-am anunțat pe Pepe. Lui i-am trimis un mesaj la nașterea fetiței și a fost singurul care mi-a răspuns. Îmi pare rău că am vorbit urât de Raluca, am sărit puțin calul. Îi doresc fetei lui Pepe ce le doresc și copiilor mei. Vor sau nu vor, eu sunt tot o Pastramă, purtăm același sânge”, a spus Loredana în direct, la emisiunea Cancan TV.Pe altă parte, jurnalista Mara Bănică a reprezentat punctul de vedere al familiei Pastramă și a infirmat spusele Loredanei.„Ca să fii dat afară de undeva, trebuie să intri mai întâi, iar ea nu a intrat în restaurant. Știu că unul dintre body-guarzi a venit să-l anunțe pe Pepe că a venit, Pepe l-a trimis pe fratele lui, Giani, afară, dar Loredana deja plecase, era în taxi. Eu cred că Loredana a venit la botez doar ca să mai apară pe la tv. Pepe nu o să o ierte niciodată. Tatăl ei da, pentru că e părinte, dar Pepe nu. Dacă ea are părerile astea de rău, de ce nu a încercat o reconciliere în timp? Maria are acum șapte luni. Eu cred că Pepe și Raluca nu au luat acea păpușă, nu au nevoie de ea”, a spus Mara, precizând că a avut acordul lui Pepe pentru a spune exact ce s-a întâmplat la botez și motivul pentru care Loredana nu a fost primită la petrecere.