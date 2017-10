Cum se pot explica visele erotice?

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Visele erotice ne ofera de multe ori ceea ce nu putim obtine atunci cand suntem treji. Fii atenta la visele tale si la ceea ce iti spun ele... Cu totii avem vise erotice. Nu conteaza daca acestea sunt exotice si salbatice, neobisnuite si nelinistite, tandre si romantice, exista intotdeauna un motiv pentru un anumit tip de vis ce apare la un moment dat. Visele cu continut sexual sunt de obicei un mediu care ne ajuta sa ne intelegem pe noi insine, dorintele si pasiunea noastra, care sunt adesea ascunse la nivelul subconstientului din mintea noastra. "Visele sexuale nu ar trebui sa fie interpretate ca o expresie literala a dorintelor si inclinatiilor noastre", spune Charles McPhee, autorul cartii Ask the Dream Doctor. Daca esti heterosexuala si visezi la relatii sexuale cu o persoana de acelasi sex, asta nu inseamna neaparat ca ai tendinte homosexuale, ci doar faptul ca ai nevoie sa te iubesti mai mult si sa pe accepti asa cum esti, si sa intri in contact cu partea feminina a personalitatii tale. Citeste mai departe...