Cum sărbătoresc vedetele Acasă TV ziua de Sfântul Valentin

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Petre și soția lui, Elwira, sunt doi romantici incurabili. În fiecare an, de Ziua îndrăgostiților, Mihai își scoate soția la restaurant și îi scrie o scrisoare de dragoste. „O să îi scriu Elwirei o «valentină». Adică o scrisoare în care o să-i spun cât de mult o iubesc. Mi se pare cel mai frumos mod de a-i arăta celui drag sentimentele tale. Elwira le primește cu drag și îi văd, de fiecare dată, bucuria în ochi când găsește scrisoarea”, spune Mihai. Și dacă Mihai Petre îi va redacta scrisori soției, Nicoleta Luciu va trimite sms-uri. De Sfântul Valentin, iubitul ei, Zsolt Csergo, se va afla la mii de kilometri distanță, în Canada, iar Nicoleta spune că va înroși telefonul. „Vom fi departe ca distanță, dar aproape cu inima. Eu o să stau acasă cu micuțul Zsolt și o să-i spunem tatălui lui că-l iubim, la telefon”, spune cea care o interpretează pe Matilda în serialul de epocă „Aniela”. Pentru Ioana Maria Moldovan și logodnicul ei, Marian, ziua iubirii, Sfântul Valentin, înseamnă o plimbare romantică pe malul mării, devenită tradiție pentru cei doi îndrăgostiți. „Chiar dacă va fi frig nu vom îngheța, pentru că inimile noastre sunt pline de iubire și căldură. Așa că va fi cu siguranță un weekend romantic, în care ne vom închide obligatoriu telefoanele și vom uita de probleme, de tot, vom fi doar noi doi într-un loc de vis în care ne simțim ca acasă. Nu vom uita nici de colecția noastră de globuri de cristal care se va mări și ea. Pentru că, la fel ca în ceilalți patru ani, și anul acesta, de Ziua îndrăgostiților ne vom cumpăra unul celuilalt un glob de cristal cu figurine înăuntru și multe inimi”, spune prezentatoarea emisiunii „PoveȘtiri adevărate”. În familia Papadopol, micuța Ruxandra va juca, în acest an, rolul de Cupidon pentru părinții ei. Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol se vor lăsa săgetați cu iubire chiar de către fiica lor. „Ziua îndrăgostiților e încă un motiv de a-i spune persoanei dragi «te iubesc». Anul acesta sărbătorim în trei. Ruxandra va fi un mic Cupidon, care nu va lipsi de la cina romantică”, spune frumoasa mămică. Ioana are, însă, și o surpriză pentru Alexandru: „Un pahar de șampanie și o muzică bună vor încheia o Zi a îndrăgostiților perfectă”.