Cum sa-l faci sa nu te insele

Ştire online publicată Joi, 02 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Traiesti o frumoasa poveste de dragoste alaturi de cel pe care il consideri sufletul tau pereche? Relatia merge excelent, dar te temi ca se vor ivi si momente in care el va fi tentat sa te insele. Iata cateva trucuri cu ajutorul carora vei reusi sa-l tii departe de gandurile si fanteziile pe care le-ar putea avea cu un alt partener! Este adevarat ca nu exista relatia perfecta. Tocmai de aceea trebuie sa faci echipa cu partenerul si sa munciti impreuna ca sa pastrati o atmosfera frumoasa care va aduce armonia in cuplu. Studiile realizate de specialistii in terapia de cuplu evidentiaza faptul ca partenerii insala pentru ca le lipseste ceva in relatie sau cel putin asa considera ei. Citeste mai departe...