Cum sa exciti o femeie in functie de zodie

Ştire online publicată Luni, 13 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare zodie are propriile puncte erogene si propriul mod de a privi sexul, inclusiv propriul mod de a se comporta in pat, noteaza Sexgen.ro. Descopera ce ii place in pat unei femei din oricare zodie si cum poti sa o exciti.Femeia Berbec are nevoie de un barbat indecent si spontan in pat pentru a simti valurile de placere. Are orgasm daca barbatul o domina în timpul sexului, dar ea il domina pe el in relatie. Daca el conduce relatia si o joaca pe degete, iar ea stie asta, cu greu va avea orgasm… Nu ii va oferi satisfactia de a se afisa intr-o postura atat de vulnerabila in fata lui. Cat despre ce tehnici de stimulare ii plac, tot ce tine de zona capului ii provoaca senzatii sublime. O mana care o apuca de par, o muscatura de lobul urechii sau un deget plimbat pe buzele ei ii declanseaza orgasmul. O fantezie care ii trezeste simturile este cea in care este legata de maini. Citeste mai departe